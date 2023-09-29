В Петербурге опровергли сообщения об очередях в военкоматы

«Информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет, в военкоматы города Санкт-Петербурга не соответствует действительности», - подчеркнул военком.

По его словам, военные комиссариаты города работают в плановом режиме. 1 октября не является крайней датой, когда необходимо подать сведения о подлежащих воинскому учету гражданах, уточнил Урмансов.

В пятницу СМИ сообщали, что военкоматы Санкт-Петербурга не справляются с нагрузкой из-за большого числа посетителей.

В России с 1 октября ужесточаются штрафы для работодателей, не предоставивших данные для воинского учета сотрудников. Сумма взыскания увеличится до 400-500 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

