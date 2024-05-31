В Петербурге объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары
В Санкт-Петербурге из-за аномальной жары объявлен «оранжевый» уровень опасности до полудня 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.
Согласно сообщению, в указанный период среднесуточная температура воздуха ожидается выше нормы на 7-10 градусов. Также с 1 июня с 12:00 до 19:00 мск объявлен «желтый» уровень опасности из-за ожидаемых гроз, ливней и града.
По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу днем в Петербурге ожидается температура около 28 градусов, а в воскресенье — около 26 градусов.
Однако к началу следующей недели ожидается похолодание до плюс 24 градусов днем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru