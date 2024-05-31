В Петербурге объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу днем в Петербурге ожидается температура около 28 градусов, а в воскресенье — около 26 градусов.

Однако к началу следующей недели ожидается похолодание до плюс 24 градусов днем, передает «Радиоточка НСН».

