В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ледяного дождя

В ночь на четверг, 1 февраля, в Москве ожидается потенциально опасная погода с гололедом, мокрым снегом и ледяным дождем, говорится в предупреждении Гидрометцентра РФ, передает ТАСС.

«Мартовский февраль»: Вильфанд развеял страхи москвичей из-за барической ложбины

Из-за этого в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности, который значится предпоследним в шкале погодных предупреждений. Он предполагает наступление опасных метеоусловий с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В столичном департаменте транспорта в связи с этим обратились к водителям рефрижераторов. Их просят заранее планировать свой маршрут и не перегружать машины. Автолюбителей попросили избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее в Москве зафиксировали самый теплый день с начала года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фото НСН
ТЕГИ:ГололедСиноптикиСнегПогода В МосквеГидрометцентр России

Горячие новости

Все новости

партнеры