В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ледяного дождя

Из-за этого в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности, который значится предпоследним в шкале погодных предупреждений. Он предполагает наступление опасных метеоусловий с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В столичном департаменте транспорта в связи с этим обратились к водителям рефрижераторов. Их просят заранее планировать свой маршрут и не перегружать машины. Автолюбителей попросили избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее в Москве зафиксировали самый теплый день с начала года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

