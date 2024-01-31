В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ледяного дождя
В ночь на четверг, 1 февраля, в Москве ожидается потенциально опасная погода с гололедом, мокрым снегом и ледяным дождем, говорится в предупреждении Гидрометцентра РФ, передает ТАСС.
Из-за этого в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности, который значится предпоследним в шкале погодных предупреждений. Он предполагает наступление опасных метеоусловий с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.
В столичном департаменте транспорта в связи с этим обратились к водителям рефрижераторов. Их просят заранее планировать свой маршрут и не перегружать машины. Автолюбителей попросили избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
Ранее в Москве зафиксировали самый теплый день с начала года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru