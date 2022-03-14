Инфекционист оценил готовность Санкт-Петербурга к отмене масочного режима

Он отметил, что большая часть населения города уже переболела коронавирусом, поэтому рост числа госпитализаций после снятия масочного режима маловероятен.

«С моей точки зрения, сейчас уже настало время к снятию этих ограничений. Дело в том, что ситуация идет к тому, что практически во всем мире отменяют ограничения. Пожалуй, исключение будет составлять Китай», — рассказал Яковлев в беседе с изданием «Невские Новости».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене масочного режима в Москве с 15 марта.

