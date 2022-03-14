Инфекционист оценил готовность Санкт-Петербурга к отмене масочного режима
Санкт-Петербург готов к отмене масочного режима. Такое мнение высказал профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ Алексей Яковлев.
Он отметил, что большая часть населения города уже переболела коронавирусом, поэтому рост числа госпитализаций после снятия масочного режима маловероятен.
«С моей точки зрения, сейчас уже настало время к снятию этих ограничений. Дело в том, что ситуация идет к тому, что практически во всем мире отменяют ограничения. Пожалуй, исключение будет составлять Китай», — рассказал Яковлев в беседе с изданием «Невские Новости».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене масочного режима в Москве с 15 марта.
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