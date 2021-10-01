В Петербурге на 1 тысячу увеличат число коек для пациентов с COVID
На почти тысячу коек в Петербурге увеличится число мест для пациентов с коронавирусом в связи с ростом госпитализаций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Отмечается, что корпус Госпиталя для ветеранов войн в городе с 1 октября заработает как ковидный стационар.
В четверг 30 сентября власти города сообщили о рекордном числе госпитализаций с августа - 484 пациента в сутки. Предыдущий рекордный показатель был установлен сутками ранее.
Ранее власти Петербурга заявили, что коронавирус наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одной из главных причин смертности в городе.
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