В Петербурге на 1 тысячу увеличат число коек для пациентов с COVID

На почти тысячу коек в Петербурге увеличится число мест для пациентов с коронавирусом в связи с ростом госпитализаций. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Отмечается, что корпус Госпиталя для ветеранов войн в городе с 1 октября заработает как ковидный стационар.

В четверг 30 сентября власти города сообщили о рекордном числе госпитализаций с августа - 484 пациента в сутки. Предыдущий рекордный показатель был установлен сутками ранее.

Ранее власти Петербурга заявили, что коронавирус наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одной из главных причин смертности в городе.

