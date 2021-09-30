Коронавирус назван одной из основных причин смертности в Петербурге

По словам чиновника, в настоящее время COVID и внебольничные пневмонии находятся на втором месте в этом рейтинге, после сердечно-сосудистых заболеваний. Между тем, Саран отметил, что число смертей, вызванных отравлениями сократилось.

Согласно информации Петростата, в Северной столице за прошлый год умерли 73,2 тысяч, из них от коронавируса - 11,3 тысяч.

