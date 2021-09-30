Коронавирус назван одной из основных причин смертности в Петербурге
Власти Петербурга заявили, что коронавирус наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями является одной из главных причин смертности в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по здравоохранению Андрея Сарана.
По словам чиновника, в настоящее время COVID и внебольничные пневмонии находятся на втором месте в этом рейтинге, после сердечно-сосудистых заболеваний. Между тем, Саран отметил, что число смертей, вызванных отравлениями сократилось.
Согласно информации Петростата, в Северной столице за прошлый год умерли 73,2 тысяч, из них от коронавируса - 11,3 тысяч.
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