В Петербурге медиков подозревают во взятках за фиктивную COVID-вакцинацию

Врачу и трём медицинским сёстрам из Санкт-Петербурга вменяется получение взяток за мнимую вакцинацию от коронавируса. Об этом информирует Следственный комитет РФ.

Как уточнили в ведомстве, подозреваемые работают в одном из высших учебных медицинских заведений Северной столицы. Возбуждено уголовное дело.

По оперативным данным, фигуранты дела получили от 12 человек деньги на общую сумму не менее 100 тысяч рублей за внесение фиктивных данных в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о якобы вакцинации. Кроме того, медики выдали справки о якобы сделанной прививке.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении официального обвинения.

