В Петербурге маршрутки перестали принимать оплату картами Visa и Mastercard
Водители маршрутных такси в Санкт-Петербурге начали отказывать в приеме оплаты проезда с помощью карт Visa и Mastercard, сообщил РБК перевозчик «Никкос». По данным компании, пассажиры теперь могут расплатиться только картой системы «Мир».
Представители компании отметили, что в прошлом году всех сотрудников организаций и предприятий призывали перейти на карты «Мир» для расчетов. Ранее СМИ сообщали, что такое решение было принято в связи с тем, что международные системы оплаты «Visa» и «Mastercard» являются «враждебными».
Подтверждение данной информации можно было увидеть на объявлениях в маршрутном такси № 801, курсирующем между Дубровкой и Проспектом Большевиков.
Карты Visa и Mastercard прекратили свою работу в России весной 2022 года. Несмотря на это, они все еще могут использоваться для расчетов внутри страны, если выпущены российскими банками и действуют до истечения срока, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru