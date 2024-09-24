В Петербурге маршрутки перестали принимать оплату картами Visa и Mastercard

Водители маршрутных такси в Санкт-Петербурге начали отказывать в приеме оплаты проезда с помощью карт Visa и Mastercard, сообщил РБК перевозчик «Никкос». По данным компании, пассажиры теперь могут расплатиться только картой системы «Мир».

Представители компании отметили, что в прошлом году всех сотрудников организаций и предприятий призывали перейти на карты «Мир» для расчетов. Ранее СМИ сообщали, что такое решение было принято в связи с тем, что международные системы оплаты «Visa» и «Mastercard» являются «враждебными».