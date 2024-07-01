В Петербурге из-за непогоды дежурят 73 бригады «Водоканала»

В Санкт-Петербурге из-за неблагоприятных погодных условий несут дежурство 73 бригады ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», сообщила пресс-служба предприятия.

По их данным, максимальные осадки зафиксированы: в Курортном районе — 27,95 миллиметров за 20 минут (что составляет треть от месячной нормы); в Кронштадтском районе — 17,41 миллиметров; в Приморском районе — 16,58 миллиметров.

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В настоящее время система водоотведения предприятия функционирует без нареканий, работает в обычном режиме и была подготовлена заранее специалистами «Водоканала».

Однако при сильных дождях система не всегда способна сразу же вместить все стоки, что может приводить к образованию водосточных скоплений на улицах города. После прекращения дождя весь накопленный объем воды полностью отводится в систему водоотведения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео / соцсети
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