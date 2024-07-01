В Петербурге из-за непогоды дежурят 73 бригады «Водоканала»

В настоящее время система водоотведения предприятия функционирует без нареканий, работает в обычном режиме и была подготовлена заранее специалистами «Водоканала».

Однако при сильных дождях система не всегда способна сразу же вместить все стоки, что может приводить к образованию водосточных скоплений на улицах города. После прекращения дождя весь накопленный объем воды полностью отводится в систему водоотведения, передает «Радиоточка НСН».