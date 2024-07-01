Во время урагана Петербурге погибла женщина

Одна женщина погибла и еще несколько человек человек получили травмы из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Помимо этого, в МЧС подтвердили, что на стройплощадке по адресу проспект Большевиков, 68 произошло падение башенного крана.