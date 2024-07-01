Во время урагана Петербурге погибла женщина
Одна женщина погибла и еще несколько человек человек получили травмы из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Помимо этого, в МЧС подтвердили, что на стройплощадке по адресу проспект Большевиков, 68 произошло падение башенного крана.
По данным пресс-службы МЧС, пожарно-спасательные подразделения Санкт-Петербурга в связи с непогодой выезжали 71 раз.
Из них 67 выездов были направлены на ликвидацию угрозы или последствий падения деревьев, еще четыре — на устранение падений слабо закрепленных металлических конструкций, передает «Радиоточка НСН».
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