Во время урагана Петербурге погибла женщина

Одна женщина погибла и еще несколько человек человек получили травмы из-за падения дерева на проспекте Юрия Гагарина в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Помимо этого, в МЧС подтвердили, что на стройплощадке по адресу проспект Большевиков, 68 произошло падение башенного крана.

Санкт-Петербург накрыл мощный ураган

По данным пресс-службы МЧС, пожарно-спасательные подразделения Санкт-Петербурга в связи с непогодой выезжали 71 раз.

Из них 67 выездов были направлены на ликвидацию угрозы или последствий падения деревьев, еще четыре — на устранение падений слабо закрепленных металлических конструкций, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео / соцсети
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