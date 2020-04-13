В Петербурге до 30 апреля заблокируют работу каршеринга

Петербуржцы до 30 апреля не смогут воспользоваться услугами каршеринга. Соответствующее постановление было принято губернатором города Александром Бегловым в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщает «Петербургский дненвник».

Отмечается, что мера вступила в силу с 13 апреля. Ранее такая же мера была принята в Москве.

Добавим, что в стране за прошедшие сутки было зафиксировано 2558 новых случаев заражения, из них 1355 в Москве, 495 — в Московской области, 121 — в Санкт-Петербурге.







