В Петербурге арестовали второго подозреваемого в подготовке теракта

По данным агентства, задержанный Никита Семенов пробудет под стражей до 29 февраля 2020 года. Такое решение принял Дзержинский районный суд города. Ранее по тому же делу был арестован еще один подозреваемый Георгий Чернышев.

Оба мужчины были задержаны ФСБ России на основании данных, полученных от спецслужб США.

Как сообщала пресс-служба ФСБ России, два гражданина РФ были задержаны 27 декабря на основании информации, полученной от американских спецслужб.



