В Петербурге арестовали распылившую перцовый баллончик в Мариинском театре

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал москвичку, распылившую перцовый баллончик во время спектакля в Мариинском театре. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

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Женщине назначили административное наказание. Ее арестовали на семь суток.

В отношении москвички составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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