В Петербурге арестовали распылившую перцовый баллончик в Мариинском театре
11 июня 202321:35
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал москвичку, распылившую перцовый баллончик во время спектакля в Мариинском театре. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.
Женщине назначили административное наказание. Ее арестовали на семь суток.
В отношении москвички составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).
В Москве 9 июня задержали педофила, изнасиловавшего 11-летнего ребенка, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru