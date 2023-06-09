Суд арестовал двух фигурантов дела о краже попавшего в сидр ядовитого спирта

Октябрьский районный суд Самары на два месяца отправил в СИЗО одного из обвиняемых по делу о хищении метанола в Самарской области Артема Айрапетяна, сообщает РИА Новости.

Число умерших от отравления суррогатным сидром выросло до 31 человека

Также был арестован Дмитрий Егоров, обвиняемого в краже ядовитого спирта, оказавшегося в алькогольном напитке «Мистер Сидр», которым отравились более 100 человек.

По данным следствия, Дмитрий Егоров вместе со своим отцом Алексеем Егоровым и сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили со склада ГУ МВД РФ по Самарской области шесть тонн метилового спирта.

Опасную жидкость они продали Артему Айрапетяну, который, в свою очередь, поставил её производителю сидра Анару Гусейнову. В результате метиловый спирт оказался в «Мистере Сидре», после употребления которого умерли более 30 человек.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что один из фигурантов дела о краже спирта - Алексей Егоров - объявлен в розыск, сообщает RT.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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