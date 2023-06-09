Суд арестовал двух фигурантов дела о краже попавшего в сидр ядовитого спирта
Октябрьский районный суд Самары на два месяца отправил в СИЗО одного из обвиняемых по делу о хищении метанола в Самарской области Артема Айрапетяна, сообщает РИА Новости.
Также был арестован Дмитрий Егоров, обвиняемого в краже ядовитого спирта, оказавшегося в алькогольном напитке «Мистер Сидр», которым отравились более 100 человек.
По данным следствия, Дмитрий Егоров вместе со своим отцом Алексеем Егоровым и сотрудником полиции Иваном Гребенкиным похитили со склада ГУ МВД РФ по Самарской области шесть тонн метилового спирта.
Опасную жидкость они продали Артему Айрапетяну, который, в свою очередь, поставил её производителю сидра Анару Гусейнову. В результате метиловый спирт оказался в «Мистере Сидре», после употребления которого умерли более 30 человек.
Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что один из фигурантов дела о краже спирта - Алексей Егоров - объявлен в розыск, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дети отравились в школьной столовой в Свердловской области
- В Госдуме назвали несправедливой передачу скифского золота Крыма Украине
- ВСУ ударили ракетами по детскому лагерю в Херсонской области
- Режим ЧС из-за засухи ввели в Калининградской области
- Берлускони вновь госпитализировали
- Депутат Шеремет призвал украинцев к освободительной войне против киевского режима
- Эстония запретила въезд в страну патриарху Кириллу
- Суд арестовал двух фигурантов дела о краже попавшего в сидр ядовитого спирта
- Исландия объявила о приостановке деятельности посольства в Москве с 1 августа
- Губернатор: дрон упал в районе нефтебазы в Курске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru