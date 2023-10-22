В Петербурге арестовали фигурантов дела об избиении прохожих
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двух фигурантов дела об избиении прохожих. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Решение о заключении под стражу принято в отношении уроженца Узбекистана Рахимжона Турдиева. Второй обвиняемый является несовершеннолетним.
Фигуранты дела пробудут под стражей до 17 декабря. Против них возбудили уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).
Ранее в социальных сетях появились видео, где группа молодых людей избивает случайных прохожих. В основном нападения происходили в метро и торговых центрах.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, напоминает «Радиоточка НСН».
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