В Петербурге арестовали фигурантов дела об избиении прохожих

Решение о заключении под стражу принято в отношении уроженца Узбекистана Рахимжона Турдиева. Второй обвиняемый является несовершеннолетним.

Фигуранты дела пробудут под стражей до 17 декабря. Против них возбудили уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Ранее в социальных сетях появились видео, где группа молодых людей избивает случайных прохожих. В основном нападения происходили в метро и торговых центрах.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, напоминает «Радиоточка НСН».

