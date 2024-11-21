В пермском музее современного искусства прошли обыски

В Музее современного искусства PERMM прошли обыски, передает ТАСС.

МВД объявило в розыск Марата Гельмана

Учреждение культуры из-за этого не работало в четверг, 21 ноября, о чём сообщал сайт музея.

По предварительным данным, обыски связаны с делом бывшего директора, галериста Марата Гельмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Коллекция Permm включает около 1,5 тысяч произведений искусства, в основном XX-XXI веков.

Как сообщил телеканал «РЕН ТВ», обыски прошли и в квартирах директора музея Наили Аллахвердиевой и ее партнеров.

Ранее галериста Марата Гельмана включили в реестр террористов и экстремистов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Донат Сорокин
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