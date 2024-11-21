В пермском музее современного искусства прошли обыски
В Музее современного искусства PERMM прошли обыски, передает ТАСС.
Учреждение культуры из-за этого не работало в четверг, 21 ноября, о чём сообщал сайт музея.
По предварительным данным, обыски связаны с делом бывшего директора, галериста Марата Гельмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Коллекция Permm включает около 1,5 тысяч произведений искусства, в основном XX-XXI веков.
Как сообщил телеканал «РЕН ТВ», обыски прошли и в квартирах директора музея Наили Аллахвердиевой и ее партнеров.
Ранее галериста Марата Гельмана включили в реестр террористов и экстремистов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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