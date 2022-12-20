МВД объявило в розыск Марата Гельмана

Как отмечается в карточке, Гельман Марат Александрович, 24 декабря 1960 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно статье галерист объявлен в розыск, не уточняется.

В базе МВД также указано, что Гельман имеет гражданство Израиля.

Ранее правоохранители объявили в розыск блогера, главного редактора сайта CarambaTV.ru Камикадзе Ди (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

