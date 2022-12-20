МВД объявило в розыск Марата Гельмана
Российский коллекционер и галерист Марат Гельман (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.
Как отмечается в карточке, Гельман Марат Александрович, 24 декабря 1960 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. По какой именно статье галерист объявлен в розыск, не уточняется.
В базе МВД также указано, что Гельман имеет гражданство Израиля.
Ранее правоохранители объявили в розыск блогера, главного редактора сайта CarambaTV.ru Камикадзе Ди (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+6 341 / сут.
Умерли
393 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 564 / сут.
- Минобороны: Модернизированные танки Т-90М «Прорыв» поступили подразделению в зоне спецоперации
- Белоруссия договорилась с Россией о помощи в реструктуризации долга
- Роспотребнадзор: Свиной грипп выявили в 86 регионах России
- МВД объявило в розыск Марата Гельмана
- СМИ: Россия развернула непобедимое оружие Путина «Авангард»
- Москвичей предупредили о запрете запускать фейерверки в новогоднюю ночь
- Цену на газ из РФ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года
- Премьер Британии призвал лишить Россию способности пополнять запасы вооружений
- Продажи недорогих продуктов в России за год выросли в разы
- Госдума приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru