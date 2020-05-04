В Пермском крае парикмахерские планируют открыть не позднее 11 мая

Власти Пермского края планируют разрешить возобновить деятельность парикмахерских и салонов красоты не позднее 11 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное правительство.

Как отмечается, организации смогут начать работу при условиях соблюдения мер безопасности, а также в случае отсутствия роста числа заражений коронавирусом. При этом режим самоизоляции, как ожидают власти, сохранится.

По словам губернатора края Дмитрия Махонина, в качестве мер безопасности необходимо будет измерять температуру клиентам, проводить дезинфекцию приборов после каждого посетителя, осуществлять прием исключительно по записи с интервалом в 20 минут, а также обслуживать каждого клиента в отдельном помещении. По его словам, требования могут быть расширены.



