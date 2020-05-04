В Пермском крае парикмахерские планируют открыть не позднее 11 мая
Власти Пермского края планируют разрешить возобновить деятельность парикмахерских и салонов красоты не позднее 11 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное правительство.
Как отмечается, организации смогут начать работу при условиях соблюдения мер безопасности, а также в случае отсутствия роста числа заражений коронавирусом. При этом режим самоизоляции, как ожидают власти, сохранится.
По словам губернатора края Дмитрия Махонина, в качестве мер безопасности необходимо будет измерять температуру клиентам, проводить дезинфекцию приборов после каждого посетителя, осуществлять прием исключительно по записи с интервалом в 20 минут, а также обслуживать каждого клиента в отдельном помещении. По его словам, требования могут быть расширены.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
145 тыс.+10 581 / сут.
Умерли
1 356+76 / сут.
Выздоровели
18 095+1 456 / сут.
- Эксперт: Коронавирус может быть мультисистемным заболеванием и затрагивать все органы и ткани
- В Калининградской области около 350 медиков отказались работать
- Киселев ответил Рашкину после обращения в прокуратуру
- Определен объем субсидии регионам на борьбу с коронавирусом
- Делягин: Коронавирус уйдёт, а одичалые с ограничениями останутся
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru