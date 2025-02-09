В пермском Кизеле из-за взрыва газа рухнула стена в общежитии
В городе Кизел Пермского края в пятиэтажном жилом доме из-за взрыва газа обрушилась часть стены. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю в своем Telegram-канале.
"Утром 9 февраля в общежитии в Кизеле произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате которого обрушилась часть межкомнатной стены", — говорится в сообщении следственного комитета.
По факту инцидента проводится проверка, следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства.
По сообщению местной прокуратуры, ЧП произошло на юге города, по адресу Пролетарская, 57.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru