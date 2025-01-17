СМИ: В Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв бытового газа прогремел в двухэтажном жилом доме в городе Богородск Нижегородской области, после чего начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, инцидент произошел около 20:00 в доме на улице Огарева. В результате взрыва загорелась крыша здания, а также обрушилась одна из межквартирных стен.

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Под завалами могут находиться люди.

На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты выясняют причины случившегося, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ГУ МЧС по Республике Коми
ТЕГИ:Взрыв ГазаНижегородская Область

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