СМИ: В Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме
17 января 202521:28
Взрыв бытового газа прогремел в двухэтажном жилом доме в городе Богородск Нижегородской области, после чего начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным источника, инцидент произошел около 20:00 в доме на улице Огарева. В результате взрыва загорелась крыша здания, а также обрушилась одна из межквартирных стен.
Под завалами могут находиться люди.
На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты выясняют причины случившегося, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru