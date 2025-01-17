СМИ: В Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме

Взрыв бытового газа прогремел в двухэтажном жилом доме в городе Богородск Нижегородской области, после чего начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, инцидент произошел около 20:00 в доме на улице Огарева. В результате взрыва загорелась крыша здания, а также обрушилась одна из межквартирных стен.