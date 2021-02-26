В Перми школьник арендовал квартиру для размещения нарколаборатории
Пермские полицейские задержали 16-летнего школьника, которого заподозрили в покушении на незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере, сообщает региональное МВД.
Подросток арендовал трехкомнатную квартиру для производства мефедрона. Родителям он заявил, что решил снять жилье для проведения опытов по выращиванию сельскохозяйственных культур, среди которых - клубника и зелень.
Деньги, он якобы заработал, устроившись курьером. Для подпольного бизнеса школьник нанял двух 22-летних сотрудниц клининговой компании, которые занимались фасовкой наркотиков, а также их доставкой в тайники-закладки.
В квартире подростка оперативники изъяли около 300 гр. запрещенных веществ, обнаружили химические реактивы и лабораторное оборудование. На школьника завели уголовное дело.
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