В Перми школьник арендовал квартиру для размещения нарколаборатории

Деньги, он якобы заработал, устроившись курьером. Для подпольного бизнеса школьник нанял двух 22-летних сотрудниц клининговой компании, которые занимались фасовкой наркотиков, а также их доставкой в тайники-закладки.

В квартире подростка оперативники изъяли около 300 гр. запрещенных веществ, обнаружили химические реактивы и лабораторное оборудование. На школьника завели уголовное дело.

