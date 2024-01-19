В Перми из-за сложных погодных условий закрыли аэропорт
19 января 202416:50
В Перми из-за сложных погодных условий закрыт местный аэропорт Савино. Об этом говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.
В качестве причины указывается сильный снегопад, который привел к падению коэффициента сцепления. Ближайшие рейсы, которые должны сесть в Перми, будут перенаправлены на запасные аэродромы.
Уточняется, что в районе аэропорта наблюдается сильный боковой ветер.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru