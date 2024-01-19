В Перми из-за сложных погодных условий закрыли аэропорт

В Перми из-за сложных погодных условий закрыт местный аэропорт Савино. Об этом говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

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В качестве причины указывается сильный снегопад, который привел к падению коэффициента сцепления. Ближайшие рейсы, которые должны сесть в Перми, будут перенаправлены на запасные аэродромы.

Уточняется, что в районе аэропорта наблюдается сильный боковой ветер.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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