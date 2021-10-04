В Пензенской области запретили массовые мероприятия из-за COVID

Власти Пензенской области объявили о запрете проведения массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление губернатора.

Согласно документу, запрет вводится на работу катков, игровых площадок, а также фуд-кортов в торговых центров, за исключением опции «на вынос».

Постановление вступило в силу в понедельник 4 октября.

Ранее власти Удмуртии объявили об отмене массовых мероприятий в регионе из-за роста числа заражений коронавирусом. Запрет вступит в силу с 11 октября.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Пензенская ОбластьКоронавирус
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