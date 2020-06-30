В Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 12 июля
Власти Пензенской области продлили до 12 июля режим повышенной готовности на территории региона из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регионального губернатора Дину Черемушкину.
Между тем, согласно изменениям в постановлении губернатора, в рамках второго этапа снятия ограничений по коронавирусу в регионе разрешается возобновить деятельность непродовольственным магазинам в торговых центрах.
Уточняется, что площадь таких магазинов не должна превышать 800 кв. метров, а также имеется отдельный вход. Также должны соблюдаться санитарные требования.
Отметим, в Пензенской области второй этап снятия ограничений из-за коронавируса начался 19 июня.
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