В Пензенской области из 985 пациентов с COVID-19 выздоровели более 700

В Пензенской области более 700 пациентов выздоровели после заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального губернатора.

Общее число зараженных в области, по данным агентства, составляет 985, из которых 736 выписаны из больниц с полным выздоровлением. В частности, за последние сутки были направлено домой 78 пациентов.

В регионе зафиксировано 10 летальных исходов среди зараженных COVID-19.



В области с 16 марта введен режим повышенной готовности. Также режим самоизоляции будет действовать на территории региона до 31 мая.



