«Бессмертный полк» в России пройдет в смешанном формате

Шествие «Бессмертного полка» 9 мая состоится в смешанном формате. Об этом рассказала на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

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«В этом году, в год 80-летия Победы... "Бессмертный полк" пройдет в смешанном формате, в том числе и в традиционном», - сообщила Цунаева.

Шествие состоится в городах, где региональные отделения движения и местные власти сочтут его проведение возможным «по соображениям общественной безопасности».

В 2024 году «Бессмертный полк» в РФ решили не проводить в очном формате на фоне существующих угроз безопасности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Бессмертный ПолкДень Победы

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