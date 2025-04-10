«Бессмертный полк» в России пройдет в смешанном формате
Шествие «Бессмертного полка» 9 мая состоится в смешанном формате. Об этом рассказала на пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.
«В этом году, в год 80-летия Победы... "Бессмертный полк" пройдет в смешанном формате, в том числе и в традиционном», - сообщила Цунаева.
Шествие состоится в городах, где региональные отделения движения и местные власти сочтут его проведение возможным «по соображениям общественной безопасности».
В 2024 году «Бессмертный полк» в РФ решили не проводить в очном формате на фоне существующих угроз безопасности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru