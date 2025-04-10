«Бессмертный полк» в России пройдет в смешанном формате

«В этом году, в год 80-летия Победы... "Бессмертный полк" пройдет в смешанном формате, в том числе и в традиционном», - сообщила Цунаева.

Шествие состоится в городах, где региональные отделения движения и местные власти сочтут его проведение возможным «по соображениям общественной безопасности».

В 2024 году «Бессмертный полк» в РФ решили не проводить в очном формате на фоне существующих угроз безопасности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

