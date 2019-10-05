В ПДД внесут скейтборды, самокаты и ролики

Готовятся изменения правил дорожного движения, в которые планируется ввести новый термин - «средства индивидуальной мобильности». Под определением подразумеваются роликовые коньки, электросамокатах, гироскутерах, скейтборды, сигвеи и моноколеса, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина.

Владельцы средств индивидуальной мобильности смогут перемещаться только по велодорожкам. При их отсутствии – двигаться по тротуару не быстрее 20 км/час . Если нет тротуара, пользователи смогут ездить по правому ряду проезжей части.