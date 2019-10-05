В ПДД внесут скейтборды, самокаты и ролики

5 октября 201910:27

Готовятся изменения правил дорожного движения, в которые планируется ввести новый термин - «средства индивидуальной мобильности». Под определением подразумеваются роликовые коньки, электросамокатах, гироскутерах, скейтборды, сигвеи и моноколеса, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина.

Владельцы средств индивидуальной мобильности смогут перемещаться только по велодорожкам. При их отсутствии – двигаться по тротуару не быстрее 20 км/час . Если нет тротуара, пользователи смогут ездить по правому ряду проезжей части.

Дмитрия Пескова засняли играющим в баскетбол на сигвее

Митрошин отметил, что окончательная позиция по проекту поправок «пока не достигнута», сообщают Известия.

Ранее НСН писала, что за первые пять месяцев 2019-го в России зафиксировано 17 ДТП с участием гироскутеров, электросамокатов и сегвеев. По данным МВД, один человек погиб и 16 пострадали. В министерстве сообщили, что за 2018 год произошло 39 подобных ДТП, в которых пострадали 40 человек.

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ФОТО: Flickr.com
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