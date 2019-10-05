В ПДД внесут скейтборды, самокаты и ролики
Готовятся изменения правил дорожного движения, в которые планируется ввести новый термин - «средства индивидуальной мобильности». Под определением подразумеваются роликовые коньки, электросамокатах, гироскутерах, скейтборды, сигвеи и моноколеса, пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина.
Владельцы средств индивидуальной мобильности смогут перемещаться только по велодорожкам. При их отсутствии – двигаться по тротуару не быстрее 20 км/час . Если нет тротуара, пользователи смогут ездить по правому ряду проезжей части.
Митрошин отметил, что окончательная позиция по проекту поправок «пока не достигнута», сообщают Известия.
Ранее НСН писала, что за первые пять месяцев 2019-го в России зафиксировано 17 ДТП с участием гироскутеров, электросамокатов и сегвеев. По данным МВД, один человек погиб и 16 пострадали. В министерстве сообщили, что за 2018 год произошло 39 подобных ДТП, в которых пострадали 40 человек.
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