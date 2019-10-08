В павильонах «Здоровая Москва» обследовались 430 тысяч москвичей

Завершились обследования горожан в павильонах «Здоровая Москва». По итогам акции, с 3 июня по 6 октября обследования прошли 430 тысяч москвичей, сообщает Москва 24.

Отмечается, что все точки «Здоровой Москвы» работали без перерывов и выходных, а приём пациентов вели 190 врачей отделений медицинской профилактики и центров здоровья городских поликлиник. Для удобства пациентов были разработаны удобный график павильонов, подобрано современное оборудование, что привело к высокому показателю, заметил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

«Результаты превзошли все ожидания: павильоны привлекли москвичей, которые не ходили в поликлиники, в парки пришло на 15% больше москвичей трудоспособного возраста», — цитирует чиновника АГН Москва.

Добавим, более 60% посетителей павильонов «Здоровая Москва» прошли полную диспансеризацию. Примерно 12% посетителей были направлены на более глубокие исследования в связи с обнаружением отклонений.

Ранее НСН писала, что почти 30 тысяч человек привито от гриппа в павильонах «Здоровая Москва» с момента начала прививочной кампании. Напомним, в эфире НСН бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, кто распространяет информацию о том, что вакцинация вредна, и кому и зачем это выгодно.



