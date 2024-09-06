В парке «Сказка» пройдет благотворительная акция «Чебурград – город профессий»

В парке развлечений «Сказка», 15 сентября, состоится ежегодный благотворительный фестиваль для детей-сирот и детей с особыми потребностями «Чебурград – город профессий». Он организован благотворительным фондом «ЛАДА».

Более 500 детей примут участие в данной акции. Среди них – воспитанники соцучереждений и дети с особыми потребностями из разных областей Москвы.

Министр труда Котяков назвал самые востребованные профессии в России

Одна из основных целей проекта «Чебурград – город профессий» - это социализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также выявление талантов.

Фестиваль проходит в формате интерактивной игры, где дети могут попробовать себя в профессии банкира, почтальона, автослесаря, кондитера, репортера, пожарного и в других областях. Каждый из участников также получит паспорт гражданина Чебурграда.

В этом году в фестивале примут участие АО «Почта России», ГУ МЧС России по г. Москве, МГУ им. Ломоносова и другие организации.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ФестивальДети-сиротыДети

Горячие новости

Все новости

партнеры