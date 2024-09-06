В парке «Сказка» пройдет благотворительная акция «Чебурград – город профессий»

Одна из основных целей проекта «Чебурград – город профессий» - это социализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также выявление талантов.

Фестиваль проходит в формате интерактивной игры, где дети могут попробовать себя в профессии банкира, почтальона, автослесаря, кондитера, репортера, пожарного и в других областях. Каждый из участников также получит паспорт гражданина Чебурграда.

В этом году в фестивале примут участие АО «Почта России», ГУ МЧС России по г. Москве, МГУ им. Ломоносова и другие организации.



