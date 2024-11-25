В Парке Горького в Москве появились беличьи кафе
Беличьи кафе открылись в преддверии зимы в Парке Горького в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе парка.
«Кафе созданы специально для белок и любителей хороших фотографий. Орешки засыпаются в короб и не отсыревают, а узкая щель снизу затрудняет голубям и воронам доступ в кормушку», — указано в сообщении.
У кафе разместят «меню» с описанием блюд для белок. Животных можно покормить орехами фундука, лещины, кедра в скорлупе, небольшими кусочками сушеных яблок, груш или ягод, свежей морковью, огурцами или тыквой, а также несолеными и нежареными семенами подсолнуха, тыквы, арбуза.
В пресс-службе указали, что в Парке Горького больше белок, чем могло бы прокормиться в дикой природе самостоятельно, и в холодное время года их необходимо подкармливать. Животные особенно нуждаются в угощениях во время дождя, после обильного снегопада или при похолодании с температурой ниже -10°С.
Между тем стало известно, что в Московском зоопарке поселятся еще два малайских медвежонка — самка и самец.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru