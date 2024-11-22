Москвичи выберут клички для троих малайских медвежат в проекте «Активный гражданин»
Еще два малайских медвежонка — самка и самец — поселятся в Московском зоопарке. Клички малышам, а также прибывшей в столицу ранее малайской медведице выберут участники проекта «Активный гражданин».
Медвежат по прибытии в столицу поместят в карантинную зону, а далее переселят к медведице. Как отметил руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин, малайские медведи — особенно редкий вид животных.
«Девятимесячные медвежата присоединятся к девочке, которая приехала в зоопарк в августе. Она освоилась на новом месте, научилась лазать по лесенке и бревнам. Несмотря на то, что пока она находится в закрытом вольере под наблюдением зоологов, у медведицы уже появились сотни поклонников», — поделился Фурсин.
У малышей хороший аппетит, их кормят молочной смесью, творожками, фруктовыми пюре и кусочками свежих фруктов. Медвежонок-самец активный и любознательный, любит общаться с людьми и изучать игрушки. Самка пока ведет себя осторожно, общается с сотрудниками лишь во время кормления, предпочитает спокойные игры и укрывается во внутреннем помещении.
Клички для медведей будут выбраны в проекте «Активный гражданин». Для первой постоялицы Московского зоопарка предложили имена Маша, Августа, Аврора, Злата, Джави, Сунни. Медвежонка могут назвать Лумпур, Султан, Батик, Лучик, Рави или Лука, а малышку-медведицу — Манго, Малаша, Звездочка, Кира, Ассоль, Парвати.
Малайские медведи последний раз жили в столичном зоопарке в начале 1980-х годов, здесь обитали самки Солоха, Лялька и самец Соломон. Позже, после начала реконструкции, животных передали в другие учреждения. Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в организации очень рады появлению сразу трех краснокнижных малайских медведей. Для животных создали комфортные условия.
«Наши зоологи разработали рацион для малышей, они будут следить за тем, как медвежата растут, развиваются. У нас по-прежнему работают сотрудники, которые ухаживали за солнечными мишками в зоопарке в конце 1980-х годов», — рассказала Акулова.
Малайские медведи бируанги — одни из редчайших представителей медвежьих. Они обитают в тропических лесах Юго-Восточной Азии, достигают всего 1,5 метра в длину и отличаются желтым пятном на груди, из-за которого медведей прозвали солнечными.
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