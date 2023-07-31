В Парке Горького 6 августа пройдут мастер-классы по буги-вуги
Яндекс Афиша совместно с театральной компанией «Бродвей Москва» проведет 6 августа на Плюс Даче в Парке Горького три мастер-класса по буги-вуги.
Пользователи смогут погрузиться в атмосферу молодежных вечеринок Ленинграда 80-х, а также узнать секретные техники и зарядиться драйвом танца.
Так, для проведения мастер-классов будут приглашены чемпионы Европы и мира по буги-вуги Алексей и Светлана Гавриловы. Эксперты будут делиться с участниками профессиональными секретами, а также научат гостей ключевым танцевальным элементам.
Занятия состоятся на спортплощадках Плюс Дачи, тренироваться там будет комфортно и безопасно. При этом завершится танцевальный день ярким флешмобом. Для удобства мастер-классы пройдут для трех групп.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru