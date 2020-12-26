В парижском соборе Нотр-Дам организовали первый после пожара концерт на Рождество
В парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари состоялся первый после пожара рождественский концерт.
Исполнители и музыканты записали произведения для трансляции, стоя в строительных касках и комбинезонах. В соборе продолжаются реставрационные работы.
В рождественский репертуар включили традиционные песнопения, а также произведения Моцарта и Шуберта. Для записи рождественского концерта в Норт-Дам-Де-Пари пригласили оперную певицу Жюли Фукс и виолончелиста Готье Капюсона.
Напомним, в результате пожара, который произошел в апреле 2019 года, в крупнейшем соборе столицы Франции в декабре демонтировали старинный орган.
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