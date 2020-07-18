Стала известна официальная версия пожара в готическом соборе во Франции

В результате пожара большой орган практически разрушен, также существует угроза обрушения платформы под инструментом. При этом крыша от огня не пострадала.

На месте ЧП работают 100 пожарных. Пожар оценивается как очень сложный, отмечает Lenta.ru.

Ранее сообщалось о 70 пожарных расчетах.

По факту поджога ведется судебное расследование.

Напомним, о возгорании в соборе стало известно ранним утром 18 июля.

Собор в Нанте, уменьшенная копия собора Нотр-Дам-де-Пари, один из крупнейших готических соборов Франции. Собор Святых Петра и Павла уже горел с 1972 году из-за нарушений при проведении кровельных работ. Реставрационные работы были завершены в 1985 году.

Более года назад, в апреле 2019-го, во Франции произошел пожар в Соборе Парижской Богоматери. В результате ЧП пострадали три человека, сгорели крыша и шпиль здания.

