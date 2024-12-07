В Париже пройдет церемония открытия собора Нотр-Дам

Католический храм был закрыт на реставрацию после пожара в апреле 2019-го, спустя более 5 лет работы завершились. В соборе в том числе восстановили обрушившийся во время ЧП 96-метровый шпиль, отстроили заново неф и каркас, обновили интерьер. Кроме того, здание оснастили системой пожаротушения.

На церемонию открытия прибудут около 40 глав государств и правительств из разных стран мира. В частности, мероприятие посетят избранный президент США Дональд Трамп и Принц Уэльский Уильям.

Известно, что во время церемонии состоится «пробуждение органа» собора, который разобрали, почистили от пепла и пыли и собрали заново. Освящение алтаря храма и первая месса пройдут днем позже, в воскресенье, тогда же Нотр-Дам откроется для посетителей.

