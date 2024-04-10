AFP: современные витражи в сгоревшем Нотр-Даме появятся не ранее 2026 года
Новые витражи будут установлены в Соборе Парижской Богоматери не ранее 2026 года, передает Agence France-Presse (AFP).
По информации агентства, дирекция по восстановлению Нотр-Дама объявила конкурс на производство новых витражей. Отбор продлится до конца мая. После этого комиссия из 20 искусствоведов выберет лучший проект.
При этом установку витражей решили отложить до 2026 года. Причину такого решения агентство не назвало.
Сильный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Пламя уничтожило деревянную крышу и шпиль. Открытие Нотр-Дама после восстановительных работ запланировано на 8 декабря 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- AFP: современные витражи в сгоревшем Нотр-Даме появятся не ранее 2026 года
- Владельца девелопера Seven Suns арестовали по подозрению в нарушении прав дольщиков
- «Не меньше 100 тысяч рублей»: В Госдуме назвали достойный размер зарплаты россиян
- Байден заявил, что распад НАТО станет катастрофой для всего мира
- Зеленский заявил о подготовке плана разрушения Крымского моста
- «Виноваты организаторы»: Сукачев отменил все весенние концерты, кроме Москвы и Питера
- Взрослый и двое детей погибли в Курской области в результате атаки ВСУ
- Байден заявил, что рассматривает просьбу закрыть дело против Ассанжа
- Рейс из Москвы в Тель-Авив задержали из-за сообщения о бомбе
- Замминистра ЖКХ Белгородской области отправили под домашний арест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru