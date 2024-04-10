AFP: современные витражи в сгоревшем Нотр-Даме появятся не ранее 2026 года

Новые витражи будут установлены в Соборе Парижской Богоматери не ранее 2026 года, передает Agence France-Presse (AFP).

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По информации агентства, дирекция по восстановлению Нотр-Дама объявила конкурс на производство новых витражей. Отбор продлится до конца мая. После этого комиссия из 20 искусствоведов выберет лучший проект.

При этом установку витражей решили отложить до 2026 года. Причину такого решения агентство не назвало.

Сильный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Пламя уничтожило деревянную крышу и шпиль. Открытие Нотр-Дама после восстановительных работ запланировано на 8 декабря 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuffe - Wikipedia Commons
ТЕГИ:Собор Парижской БогоматериПарижФранция

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