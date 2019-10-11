В память о Леонове по ТВ покажут «Время первых»

Сетку вещания в связи с кончиной советского космонавта Алексея Леонова изменит в пятницу, 11 октября, телеканал РЕН ТВ.

В память о Леонове в 19:55 по московскому времени будет показан фильм «Время первых». Напомним, картина повествует о том, как советские герои – Павел Беляев и Алексей Леонов – первыми шагнули в космическую неизвестность.

Алексей Леонов скончался 11 октября. Дважды Герою Советского Союза, первым вышедшему в открытый космос, было 85 лет. Позже стало известно, что космонавта похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах 15 октября.

Добавим, в знак уважения к покойному и в память о его заслугах NASA прервало трансляцию выхода в космос. В этом время в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства вышло сообщение о его смерти, также в ведомстве выразили скорбь и восхищение его заслугами.

