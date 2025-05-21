«В России есть отечественные проекты по производству банкоматов, там тоже есть китайские компоненты, но сборка и софт – российские. В условиях, когда мир десятки лет работал над специализацией, это нормально. Это не зависимость, это сотрудничество и партнерство. Конечно, какие-то критические вещи страна должна производить сама, мы сейчас этим активно занимаемся. Но какие-то вещи просто нерентабельно делать или не хватает ресурсов», - объяснил он.

По словам Грибанова, банки сами принимают решение, в какой стране и у кого закупать банкоматы.

«Стереотип о том, что в Китае делают что-то плохо, давно разрушен. Страна стала мировым производителем, начиная от смартфонов, заканчивая люксовыми брендами. За историей с банкоматами следят банки, разумеется, вопросы безопасности все соблюдены. Даже государственные банки работают как коммерческие организации и могут закупать банкоматы у любых стран. ЦБ, вероятно, дает рекомендации с точки зрения безопасности. Но это коммерческая история, поэтому решается каждым банком индивидуально», - добавил собеседник НСН.

Российские банки в 2022 году стали переходить на китайские банкоматы после отказа от поставок и обслуживания оборудования американскими компаниями из-за санкций, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

