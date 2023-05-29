В отрасли объяснили, почему господдержка делает недоступным жилье для россиян

«Субсидирование – это ипотека на новостройки под 7% и льготная ипотека для семьи в 6%, это основные драйверы, потому что есть узкопрофильные ипотеки типа для IT, сельская, это в общем объеме незначительное место занимает. А каждый второй ипотечный кредит сейчас выдан с господдержкой. Сейчас очень много кредитов на 30 лет берется, 7% на весь этот срок – это неплохо», - отметила она.

При этом обвал рубля за год на 25% сыграл не менее важную роль в стремлении россиян «влезать» в ипотеку. Радченко добавила, что на фоне повышенных цен далеко не все россияне могут себе это позволить.

«Однозначно девальвация рубля подстегнула цены на недвижимость, рубль за год обвалился на 25%. При этом доходы не выросли на 25%, поэтому граждане с потребностью улучшения жилищных условий вообще не вписываются в рынок. Люди, у которых есть сбережения, очень напуганы. Они думают, что лучше влезть в ипотеку, лучше свои сбережения вложить в квартиру. Я их понимаю, это по нынешним временам разумное решение. Есть люди с зарубежными паспортами или счетами, которые как подорванные скупают сейчас Дубай, Турцию, Таиланд. Все равно недвижимость. Потому что страх девальвации, непонятно, что будет с долларом. Застройщики в России должны будут что-то делать, снижать цены, если спрос еще больше снизится», - заключила собеседница НСН.

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев заявил «Радиоточке НСН», что ужесточение правил выдачи ипотеки благоприятно скажется на стоимости квартир – они будут дешеветь.

