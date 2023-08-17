В отрасли объяснили, чем грозит российским авиаперевозчикам отключение от SITA

Ранее издание РБК сообщило, что отечественные и иностранные перевозчики, выполняющие рейсы между Россией и другими странами, уже осенью могут столкнуться со сложностями в обеспечении таких перелетов. К этому может привести отключение России от телекоммуникационных каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации швейцарской компании SITA. Герасимов пояснил, к чему придет принятие такого решения.

«Система SITA — это универсальный протокол для обмена информацией между воздушными судами и аэропортами, аэродромами. Это информационная система, согласно которой можно запросить данные о количестве топлива на борту, количестве пассажиров, отследить багаж, схему захода на посадку в конкретные аэродромы. С чем можно столкнуться при отключении от нее? С тем, что багаж, который будет сдаваться в российском аэропорту, не будет виден через эту систему, соответственно, есть риски утери багажа и возникновения проблем с его отслеживанием. Кроме того, к работе без протокола SITA допускаются только экипажи второго и первого уровня ИКАО, то есть квалификация членов экипажа должна быть выше, чем для ординарных перевозок. Прежде всего, этот момент затронет турецкие авиалинии, поскольку там дефицит надлежащих кадров. Возможно, это увеличит стоимость перевозки, поскольку специалисты должного уровня стоят дороже», — сказал Герасимов.

Собеседник НСН добавил, что сегодня есть российский аналог такой системы.

«Российская система применяется в странах СНГ для внутренних перевозок, а также в Индии, Пакистане, Иране и других развивающихся странах. Однако отечественная инфраструктура не будет интегрироваться с международной. Это не отразится на безопасности полетов, а вот на стоимость перевозок и удобство взаимодействия с международными операторами и компаниями, конечно, повлияет негативно. Российское программное обеспечение неидеальное, переход на него сопровождается проблемами и сбоями. К тому же, та информация, которая загружается во флайт-план при вылете, например, из Катара или Дубая, просто не будет видна в российской системе либо ее придется дублировать. Иностранные члены экипажа не заинтересованы в том, чтобы заниматься этим, тем более, в протоколе и в чек-листе эта операция не будет указана», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Россия не вошла в руководящий Совет Международной организации гражданской авиации после процедуры переизбрания. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

