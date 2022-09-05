Суд отозвал лицензию у «Новой газеты»

Столичный Басманный суд признал недействительной лицензию средства массовой информации «Новой газеты». Об этом сообщает ТАСС.

«Новую газету» оштрафовали на 350 тысяч рублей

«Суд удовлетворил административное исковое заявление Роскомнадзора об отзыве свидетельства о регистрации у ЗАО "ИД "Новая газета"», — сообщили в учреждении.

Иск был подан в связи с непредоставлением устава редакции в сроки, установленные законом о СМИ, пишет RT.

В марте московская редакция «Новой газеты» приостановила выпуск СМИ после второго письменного предупреждения Роскомнадзора. Ведомство зафиксировало, что на сайте издания распространялся материал с упоминанием организации из реестра НКО, выполняющих функции иноагента, без надлежащей маркировки. Роскомнадзор предупреждал, что при повторном нарушении деятельность редакции «Новой газеты» запретят в судебном порядке, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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