Суд отозвал лицензию у «Новой газеты»
Столичный Басманный суд признал недействительной лицензию средства массовой информации «Новой газеты». Об этом сообщает ТАСС.
«Суд удовлетворил административное исковое заявление Роскомнадзора об отзыве свидетельства о регистрации у ЗАО "ИД "Новая газета"», — сообщили в учреждении.
Иск был подан в связи с непредоставлением устава редакции в сроки, установленные законом о СМИ, пишет RT.
В марте московская редакция «Новой газеты» приостановила выпуск СМИ после второго письменного предупреждения Роскомнадзора. Ведомство зафиксировало, что на сайте издания распространялся материал с упоминанием организации из реестра НКО, выполняющих функции иноагента, без надлежащей маркировки. Роскомнадзор предупреждал, что при повторном нарушении деятельность редакции «Новой газеты» запретят в судебном порядке, напоминает телеканал «360».
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