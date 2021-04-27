В отделениях Сбербанка будут продавать лекарства

Также планируется обсудить с производителями лекарств фасовку препаратов для оптимизации процесса, чтобы клиенты смогли купить определенное количество необходимого лекарства, а не огромную упаковку.

Ранее глава сбербанка Герман Греф заявил, что третья волна коронавируса в России будет, поскольку ни одной другой стране не удалось ее избежать.

