В отделениях Сбербанка будут продавать лекарства
Сбербанк в тестовом режиме откроет аптеки в своих отделениях. Об этом сообщил зампред правления кредитной организации Лев Хасис.
По его словам, пилотный проект позволит выявить желание и необходимость клиентов совмещать поход в банк и в аптеку. Он также отметил, что цены в аптеке будут низкими, так как помещения будут предоставляться на льготных условиях.
Также планируется обсудить с производителями лекарств фасовку препаратов для оптимизации процесса, чтобы клиенты смогли купить определенное количество необходимого лекарства, а не огромную упаковку.
Ранее глава сбербанка Герман Греф заявил, что третья волна коронавируса в России будет, поскольку ни одной другой стране не удалось ее избежать.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 053 / сут.
Умерли
109 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 039 / сут.
- СМИ: Скончался актёр Кахи Кавсадзе, сыгравший Абуллу в «Белом солнце пустыни»
- На майские праздники не будут запрещать продажу спиртного
- В отделениях Сбербанка будут продавать лекарства
- В Москве камеры зафиксировали 4 миллиона нарушений ПДД с начала года
- Володин не исключил причастность США к возникновению COVID-19
- МИД Украины объявил о высылке российского консула в Одессе
- Песков рассказал о контактах Козака с администрацией президента Украины
- Песков: Путин не будет обсуждать с Зеленским конфликт в Донбассе
- Голикова заявила о возможном подъёме заболеваемости коронавирусом в РФ
- Мишустин пообещал выделить 6 млрд рублей на сохранение электричек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru