В отделениях Сбербанка будут продавать лекарства

Сбербанк в тестовом режиме откроет аптеки в своих отделениях. Об этом сообщил зампред правления кредитной организации Лев Хасис.

По его словам, пилотный проект позволит выявить желание и необходимость клиентов совмещать поход в банк и в аптеку. Он также отметил, что цены в аптеке будут низкими, так как помещения будут предоставляться на льготных условиях.

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Также планируется обсудить с производителями лекарств фасовку препаратов для оптимизации процесса, чтобы клиенты смогли купить определенное количество необходимого лекарства, а не огромную упаковку.

Ранее глава сбербанка Герман Греф заявил, что третья волна коронавируса в России будет, поскольку ни одной другой стране не удалось ее избежать.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ЛекарстваСбербанк
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