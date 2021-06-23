В Останкино началось прощание с Анатолием Лысенко

Прощание с генеральным директором канала ОТР Анатолием Лысенко состоится в среду, 23 июня, в телецентре «Останкино».

Траурная церемония началась в 11:00, она будет проходить в четвертой студии АСК-1 телецентра.

Анатолий Лысенко умер в минувшее воскресенье после продолжительной болезни, ему было 84 года.

Лысенко: Прощание с Легендой

Лысенко стоял у истоков современного российского телевещания, с его именем связаны одни из самых рейтинговых передач: «КВН», «А ну-ка, девушки!», «Взгляд». В 2003 году он стал президентом Международной академии телевидения и радио, а в июле 2012-го стал гендиректором ОТР.

Ранее первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарёв заявил, что «всё российское телевидение осиротело» после смерти Лысенко. По его словам, он был «очень мудрым, добрым человеком, совершенно непреклонным в принципиальных вопросах».

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в разговоре с RT назвал Лысенко одним из столпов современной журналистики и российского телевидения.

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ФОТО: wikipedia.org/ Dmitry Rozhkov
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