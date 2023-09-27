Байден выразил желание залезть на дерево
27 сентября 202306:44
Американский лидер Джо Байден заявил о желании залезть на дерево, сообщает пресс-пул Белого дома
Это произошло на встрече со спонсорами предвыборной компании. Президент США в пригороде Сан-Франциско выступал на мероприятии по сбору средств. Байден заявил, что хочет залезть на большое дерево посреди двора, потому что не хочет домой.
Не до конца ясно, были ли это шутка или нет.
На днях Байден едва не упал, когда спускался по трапу самолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru