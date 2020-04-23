В Оренбургской области высадили 17 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»

Семнадцать тысяч сеянцев сосны были высажены в Новосергиевском лесничестве. Отмечается, что в условиях сложившейся из-за коронавируса эпидемиологической ситуации участники при высадке деревьев следовали всем мерам безопасности.

Акция «Сад памяти» проходит с 18 марта по 22 июня при поддержке Минприроды и Рослесхоза РФ. Организаторы отмечают, что идея акции в том, чтобы оставить «вечный памятник в 27 млн деревьев» в память о каждом из 27 млн погибших в ходе Великой Отечественной войне.

Между тем, отмечается, что принять участие в акции можно, не выходя из дома. Те, кто живет в частном доме или находится на даче, могут посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома. На официальном сайте акции можно обозначить свое дерево на интерактивной карте

