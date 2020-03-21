В Непале высадили российские березы

В столице Непала Катманду на территории посольства России и Российского центра науки и культуры (РЦНК) были высажены березы, специально привезенные из РФ для акции «Сад памяти». Участники акции высадили деревья в память о подвигах людей в Великой Отечественной войне, сообщает

Всего в Катманду, где нет берез, в рамках акции «Сад памяти» высажено десять деревьев, которые во всём мире являются символом России.

«Мы были рады провести «Сад памяти» и здесь, в Непале. Несомненно, это больше, чем просто акция, ведь речь идёт о нашей памяти, о подвиге народов в Великой Отечественной войне», — отметила директор Российского центра науки и культуры в Непале Юлия Андросова.

Уточняется, что семь берёз будут расти на территории российского посольства, еще три – в РЦКН.

Среди участников акции были россияне – дипломаты, их семьи, сотрудники посольства и учащиеся посольской школы. Несколько деревьев высадила команда многократных чемпионов мира по каратэ во главе с Василием Савранским, которые и доставили берёзы в Катманду.

Еще одно дерево посадил представитель Министерства иностранных дел РФ, находящийся в служебной командировке в Непале, Марат Невлютов. Его береза посвящена подвигу города-героя Севастополя, где дипломат три года служил в Военно-Морском флоте.

Напомним, международная акция «Сад памяти» проходит в России и за границей. Накануне, 20 марта, акция прошла в Таджикистане. В рамках акции уже высажено 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

Присоединиться к «Саду памяти» можно через сайт садпамяти2020.рф. Здесь можно выбрать свой регион/страну и ближайшую точку посадки и узнать дату, время начала акции, а также контакты для связи.

