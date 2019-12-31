В Оренбургской области перекрыли трассу М-5 из-за метели
В Оренбургской области из-за ухудшения погодных условий была перекрыта трасса М-5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
Отмечается, что соответствующий приказ поступил от министерства транспорта по региону. Движение на трассе прекращено с 21.30 (19.30 мск).
Уточняется, что прекращено движение на участке М-5 км 170 (н.п. Краснощеково) – км 260 (н.п. Гай), а также на участке автодороги Каменноозерное - Медногорск 177-184 км.
Ранее сегодня сообщалось, что в Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус из-за сильного снегопада.
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