В Оренбургской области перекрыли трассу М-5 из-за метели

В Оренбургской области из-за ухудшения погодных условий была перекрыта трасса М-5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

Отмечается, что соответствующий приказ поступил от министерства транспорта по региону. Движение на трассе прекращено с 21.30 (19.30 мск).

Уточняется, что прекращено движение на участке М-5 км 170 (н.п. Краснощеково) – км 260 (н.п. Гай), а также на участке автодороги Каменноозерное - Медногорск 177-184 км.

Ранее сегодня сообщалось, что в Саратовской области опрокинулся междугородний микроавтобус из-за сильного снегопада.

