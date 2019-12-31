В Саратовской области перевернулся междугородний микроавтобус

В Саратовской области произошло ДТП с междугородним микроавтобусом, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГИБДД по региону.

По данным агентства, авария произошла на подъезде к Саратову. Предварительной причиной ДТП называют потерю управления водителем микроавтобуса из-за снегопада.

Отмечается, что двое пострадавших были госпитализированы. Всего в микроавтобусе ехали 11 человек.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.

