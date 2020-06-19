В Оренбургской области отменили самоизоляцию для пожилых людей
Власти Оренбургской области объявили об отмене режима самоизоляции для людей старше 65 лет в рамках снятия ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.
Также с 20 июня в регионе возобновят деятельность места общепита на открытом воздухе.
Между тем, двухнедельный карантин для пребывающих из других регионов РФ и иностранцев в Оренбургской области сохранился. Кроме того, под запретом остаются семейные мероприятия с участием более 10 человек.
В регионе действует масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru