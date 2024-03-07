В Оренбурге обнаружили «фантомную» площадку по обороту молока
Россельхознадзор обнаружил в Оренбурге «фантомную» площадку по обороту молочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты проверили ООО «Комбинат питания № 1» и выяснили, что один из поставщиков организации ООО «Гарантстрой56», согласно документам, поставил комбинату 21 партию молочной продукции в количестве 32777 кг на площадку ООО «Спутник». По бумагам товар не поступал в социально значимые учреждения Оренбурга.
«По результатам выездного обследования установлено, что по адресу площадки отправителя продукции ООО «Гарантстрой56»... получение, хранение и реализацию продукции фактически не осуществляет (по указанному адресу расположен жилой многоквартирный дом)», — отметили в Россельхознадзоре.
Площадку признали фантомной и заблокировали.
Ранее Россельхознадзор разрешил пяти компаниям из Эквадора поставлять бананы в РФ, напоминает RT.
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